Как оказалось, «Евровидение» еще не завершилось

Главное: Песенный конкурс «Евровидение» ждет продолжение. Оно состоится 28 и 29 мая.

Детали: Оказывается, песенный конкурс «Евровидение» 2021 года не завершился. Об этом сообщили его организаторы.

Выяснилось, что в ближайшие выходные – 28 и 29 мая – будет показано видео выступления конкурсантов, которые были заранее записаны «на случай ограничений из-за COVID-19».

Сперва покажут ролики участников полуфиналов, а потом – финала.

Известно, что ведущей шоу станет Криста Зигфридс.

Информируется: «В знак уважения к работе каждой страны-участницы над резервными записями их живого выступления – на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама – мы создали два специальных шоу».

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