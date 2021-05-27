Японцы построили уникальный корабль

Главное: Уникальный корабль построен в Японии. Это танкер для сжиженного водорода.

Детали: В Японии построен уникальный корабль. Уже опубликовано его видео.

Речь идет о первом в мире специализированном танкере Suiso Frontier для сжиженного водорода.

Его создала компания Kawasaki Heavy Industries.

Информируется, что это судно вмещает достаточный объем сжиженного водорода для заправки пятнадцати тысяч машин на топливных элементах.

Ожидается, что до конца года корабль доставит сжиженный водород в Японию из Австралии.

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