Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair

Главное: Александр Лукашенко прокомментировал вынужденную посадку самолета Ryanair. Он вспомнил о безопасности АЭС.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Сделал он это на встрече в парламенте.

Глава государства сказал: «Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?».

По его словам, экипаж борта советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске.

Он также добавил, что Запад отказался от расследования произошедшего.

Как мы писали, в воскресенье в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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