В Беларуси военный самолет врезался в здание

Главное: В белорусских Барановичах разбился военный самолет. Он врезался в частный дом.
Детали: В среду, 19 мая, в белорусских Барановичах произошло крупное ЧП. Тут в частный дом врезался военный самолет.
По предварительным данным его пилот погиб.
Никто из местных жителей не пострадал.
Правоохранители говорят, что борт взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, однако, набирая высоту, врезался в здание.
В ближайшие выходные в Барановичах должны праздновать 150-летие города, самолет же готовился к специальной авиационной программе.
Видео с места крушения:
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