В Беларуси военный самолет врезался в здание

Главное: В белорусских Барановичах разбился военный самолет. Он врезался в частный дом.

Детали: В среду, 19 мая, в белорусских Барановичах произошло крупное ЧП. Тут в частный дом врезался военный самолет.

По предварительным данным его пилот погиб.

Никто из местных жителей не пострадал.

Правоохранители говорят, что борт взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, однако, набирая высоту, врезался в здание.

В ближайшие выходные в Барановичах должны праздновать 150-летие города, самолет же готовился к специальной авиационной программе.

Видео с места крушения:

В тему: Неизвестный самолет разбомбил свадьбу в Мали.