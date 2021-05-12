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Видео-Новости > На берег Сахалина выбросило… четыре километра сельди

На берег Сахалина выбросило… четыре километра сельди

Агата Кловская
12.05.21 14:36
71
На берег Сахалина выбросило… четыре километра сельди

Главное: Огромный объем сельди выбросило на берег Сахалина. Появилось видео явления.

Детали: На берег Сахалина выбросило огромный объем сельди. Российские экологи прокомментировали происшествие.

Очевидцы говорят, что косяк рыбы достигал в длину по берегу четырех километров, а в ширину – около пятисот метров.

Эксперты же сообщают, что это «нормальное явление».

Они пояснили: «Это значит, что уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди действительно восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии».

Экологи поясняют, что такое явление наблюдается, «кода рыба идет на нерест, а часть ее оказывается на берегу».

В тему: В России зафиксирована массовая гибель оленей.

Тэги: Россия, мир, рыба, Сахалин, экология, сельдь

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