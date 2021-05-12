Стало известно о глобальных космических планах Украины

Главное: Украина собирается запустить семь космических спутников. Сделать это хотят до 2025 года.

Детали: В ближайшие пять лет (2021-2025) Украина хочет запустить семь спутников. Об этом в эфире «Перший Діловий» сообщил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Чиновник сообщил: «Наши цели – создание украинской спутниковой группировки. Кроме «Сич-2-30», будет запущено ещё шесть спутников».

Он информировал: «Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли, то есть, это будет фотографирование поверхности планеты из космоса для целей обороны, безопасности, экономической безопасности, использования ископаемых, других природных ресурсов, предотвращение или раннее выявление катастроф, пожаров, наводнений».

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