Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар

Главное: Накануне вечером из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

Детали: Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Из сектора Газа была произведена массированная ракетная атака. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.

Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов. В результате — несколько человек получили ранения, а в пригороде одну женщину убило.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl