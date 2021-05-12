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Видео-Новости > Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар

Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар

Александр Панько
12.05.21 10:02
449
Сектор Газа нанес по Тель-Авиву массированный ракетный удар

Главное: Накануне вечером из сектора Газа в сторону Тель-Авива было выпущено порядка 130 ракет. Большинство из них были перехвачены системой Железный купол.

Детали: Вечером 11 мая в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Из сектора Газа была произведена массированная ракетная атака. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удары по городу.

Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов. В результате — несколько человек получили ранения, а в пригороде одну женщину убило.

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву около 130 ракет. Удар был нанесен спустя несколько часов после атаки израильских ВВС по сектору Газа.

Армия обороны Израиля сообщила, что с понедельника из сектора Газа было выпущено по израильской территории более 700 ракет, из которых 150 упали в пустынной местности, еще 200 были перехвачены системой «Железный купол».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел.

«Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер рассказал, что к настоящему времени военные Израиля нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа и продолжат рейды в анклаве.

«Их кровь на их руках», — добавил он.

Нетаньяху призвал израильтян соблюдать все инструкции по безопасности, чтобы предотвратить жертвы в результате обстрелов.

В тему: В начале минувшего года бывший президент США Дональд Трамп опубликовал карту Палестинского государства в рамках своего плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Тэги: мир, конфликт, Израиль, Сектор газа, Тель-Авив, ракетный удар

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