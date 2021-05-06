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Видео-Новости > В Одессе пьяные мужчины набросились на ребенка на детской площадке

В Одессе пьяные мужчины набросились на ребенка на детской площадке

Александр Панько
06.05.21 20:23
189
В Одессе пьяные мужчины набросились на ребенка на детской площадке

Главное: В Одессе нетрезвые мужчины напали на ребенка. Произошло это из-за того, что ребенок сделал им замечание по поводу распития алкоголя на детской площадке.

Детали: В Одессе на улице Героев Крут (бывшая Терешковая) произошел неприятный инцидент. Там на детскую площадку пришел поиграть мальчик, где заметил выпивающих мужчин, и сделал им замечание. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Ребенок попросил взрослых освободить место, после чего один из злоумышленников схватил юного одессита за шею и начал кричать матом.

Кто-то из местных жителей заметил конфликт и вызвал полицию. Когда на место прибыли правоохранители, то они увидели группу агрессивных мужчин. Во время выяснения обстановки, один из присутствующих ударил копа. После этого нарушителя положили лицом к земле и сковали его руки наручниками.

О том, получил ли мальчик какие-либо травмы, на данный момент неизвестно. Все обстоятельства инцидента выясняют следователи.

В тему: В августе 2020 года под Одессой мужчина избил ребенка и посадил его на цепь.

Тэги: общество, Одесса, ребенок, избиение, новости Украины

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