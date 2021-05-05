В Турции закрыли отель после шумной вечеринки с украинцами

Главное: У одного из отелей в Турции забрали туристический сертификат, после того как администрация устроила вечеринку с нарушениями карантинных ограничений.

Детали: В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев. Как сообщает «1+1», это произошло из-за того, что администрация устроила вечеринку без соблюдения карантинных требований.

Мероприятие успел снять и выложить в сеть один из аниматоров, после чего у отеля уже отобрали туристический сертификат, без которого он не сможет работать.

Туристов расселили по другим отелям.

В тему: В конце апреля 2021 года МВД Турции сообщило, что правила полного локдауна, который начался 29 апреля и продлится до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов.