Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам

Главное: В Киеве около ЖК «Амурский» спикер ТКГ Алексей Арестович нарушил правила дорожного движения и заблокировал движения автомобилей. Как следствие — он стал «героем» программы «Зупини Лося».

Детали: Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович нарушил ПДД, неправильно припарковавшись в Киеве возле ЖК «Амурский». Инцидент показали на видео в YouTube-программе «Зупини Лося».

Отмечается, что мужчина криво поставил свое транспортное средство, из-за чего движение машин, в том числе пожарных, было заблокировано.

В программе рассказали, что в это время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям как раз проводили учения. Из-за автомобиля спикера ТКГ они не смогли добраться до места условного пожара и в течение часа стояли на месте.

Ведущему программы удалось поговорить с Арестовичем, когда последний вернулся к своей машине.

Советник украинской делегации признал, что нарушил ПДД. Он заявил, что обычно в таких ситуациях оставляет под стеклом номер телефона, но в этот раз очень спешил.

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