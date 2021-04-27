Опубликовано видео с места взрыва газа в Одессе

Главное: В Одессе произошел взрыв газа. Инцидент случился в жилом доме, пострадали пенсионеры.

Детали: Вечером понедельника, 26 апреля, в Одессе на улице Серова, 38 произошло ЧП. О нем пишет издание «Думская».

Информируется, что тут в жилом доме случился взрыв газа, который разрушил одноэтажную постройку – у нее обрушились крыша и несущие стены.

Под завалами оказались два пенсионера – муж и жена 1937 года рождения. Их удалось освободить из «каменного плена», после чего стариков госпитализировали.

К счастью, никто не погиб.

В ГСЧС сообщают, что площадь разрушения составила сто пятьдесят квадратных метров.

На месте взрыва работали восемнадцать спасателей и четыре единицы техники.

Уже появилось видео с места инцидента:

В тему: В Одессе вспыхнул крупный пожар на верхнем этаже высотного здания.