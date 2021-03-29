Под Запорожьем с рельсов сошел поезд «Интерсити»

Главное: В Запорожской области на станции Славгород сошел с рельсов поезд «Интерсити». На момент аварии внутри находились 88 пассажиров.

Детали: Сегодня, 29 марта, днем около Запорожья с рельсов сошел поезд «Интерсити» Киев-Запорожье. С путей сошли шесть из девяти вагонов поезда, в которых на момент инцидента находились 88 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

ЧП произошло за 50 километров до Запорожья. Причины схода с рельсов сейчас расследует специальная комиссия. Пассажиры поезда в результате инцидента не пострадали.

«Сейчас УЗ решает вопросы по доставке указанных пассажиров на станцию назначения. Также прорабатывается вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса», — добавили в компании.

В сети уже появилось видео с места происшествия. Как пишут на странице «Общественный контроль УЗ» в Facebook, поезд сошел с рельсов на станции Славгород.

В тему: 26 марта в египетской провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда. В результате аварии минимум 32 человека погибли, более 60 человек получили ранения.