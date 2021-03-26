В Измаиле неадекват бросался на людей с пистолетом

Главное: В Измаиле мужчина угрожал людям пистолетом на улице. Его задержали.

Детали: В Измаиле (Одесская область) произошло ЧП. Тут нетрезвый 48-летний мужчина ходил по улице с пистолетом и угрожал людям.

Подробности поведали местные полицейские.

Правоохранители сообщают, что пистолет был шумовым: «Он перезаряжал его и целился в людей, которые проходили мимо».

Неадекват заявил, что ходил к знакомой за вином, но женщина алкогольный напиток ему не дала, что его и разозлило.

Уже сообщено подозрение по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 129) УК Украины.

Отмечается, что было заключено соглашение о признании виновности. Теперь мужчине светит наказание арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

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