На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт

Главное: В Киеве начались проблемы с перевозкой пассажиров общественным транспортом. На остановках образовываются огромные очереди, а недовольные люди просто-напросто блокируют движение транспорта.

Детали: В связи с тем, что с 22 марта Киев попал в так называемую «красную» зону карантина, в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. Сегодня, 24 марта, в столице образовались огромные очереди на транспорт.

Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, люди попросту не могут добраться к месту назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.

«Ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте привело к тому, что не все желающие попадают в салон и вынуждены стоять в длинных очередях. Из-за этого некоторые возмущенные пассажиры блокируют работу транспорта. Где-то мы уже это видели», — отметили в сообщении.

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