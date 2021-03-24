Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги

Главное: Продана самая большая картина в мире «Путешествие человечества». За нее заплатили 62 миллиона долларов.

Детали: На аукционе в Дубае пустили с молотка самую большую картину в мире. За нее заплатили 62 миллиона долларов.

Полотно «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри имеет площадь в полторы тысячи квадратных метров.

Всего картина состоит из семидесяти «кусков».

Самой большой на нашей планете она была признана экспертами Книги рекордов Гиннеса.

Картину нарисовали в прошлом году: она базируется на детских рисунках из ста сорока стран мира – они слали свои работы во время пандемии коронавируса.

Известно, что ее купил француз Андре Абдун: он живет в Дубае, возглавляя компанию, специализирующуюся на криптовалюте.

Первоначальная цена произведения была в два раза ниже.

Ожидается, что часть денег отдадут на благотворительность.

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