Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги

Главное: Продана самая большая картина в мире «Путешествие человечества». За нее заплатили 62 миллиона долларов.
Детали: На аукционе в Дубае пустили с молотка самую большую картину в мире. За нее заплатили 62 миллиона долларов.
Полотно «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри имеет площадь в полторы тысячи квадратных метров.
Всего картина состоит из семидесяти «кусков».
Самой большой на нашей планете она была признана экспертами Книги рекордов Гиннеса.
Картину нарисовали в прошлом году: она базируется на детских рисунках из ста сорока стран мира – они слали свои работы во время пандемии коронавируса.
Известно, что ее купил француз Андре Абдун: он живет в Дубае, возглавляя компанию, специализирующуюся на криптовалюте.
Первоначальная цена произведения была в два раза ниже.
Ожидается, что часть денег отдадут на благотворительность.
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