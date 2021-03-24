Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги

Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги

Агата Кловская
24.03.21 11:50
847
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги

Главное: Продана самая большая картина в мире «Путешествие человечества». За нее заплатили 62 миллиона долларов.

Детали: На аукционе в Дубае пустили с молотка самую большую картину в мире. За нее заплатили 62 миллиона долларов.

Полотно «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри имеет площадь в полторы тысячи квадратных метров.

Всего картина состоит из семидесяти «кусков».

Самой большой на нашей планете она была признана экспертами Книги рекордов Гиннеса.

Картину нарисовали в прошлом году: она базируется на детских рисунках из ста сорока стран мира – они слали свои работы во время пандемии коронавируса.

Известно, что ее купил француз Андре Абдун: он живет в Дубае, возглавляя компанию, специализирующуюся на криптовалюте.

Первоначальная цена произведения была в два раза ниже.

Ожидается, что часть денег отдадут на благотворительность.

В тему: Художник Бэнкси показал, как работает.

Тэги: художник, картина, Дубаи, культура, коронавирус, Путешествие человечества

Комментарии

Статьи

23.03.21 09:17

Кто вы, мистер Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat
24.03.21 09:18

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.03.21 13:48

В УПЦ сегодня молятся о детях с аутизмом
24.03.21 13:44

Санкции СНБО — это инструмент произвола власти для расправы с политическими оппонентами, — заявление телеканала «112 Украина»
24.03.21 13:38

Путину разрешили быть вечным президентом РФ
24.03.21 13:13

На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
24.03.21 12:31

Москаль: Ермак козырял связями в Кремле, но без Медведчука конфликт на Донбассе зашел в тупик
24.03.21 12:08

Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины, – Губриенко
24.03.21 11:50

Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
24.03.21 11:50

Бортник: Зеленский видит в Медведчуке более сильного противника, чем Порошенко
24.03.21 11:11

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный
24.03.21 10:59

К концу недели погода в Киеве снова ухудшится
24.03.21 11:11

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный
24.03.21 10:31

В Украине обещают не вводить общенациональный локдаун
24.03.21 09:42

В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19
24.03.21 09:36

Иностранцам усложнили въезд в Украину
24.03.21 09:01

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 15:27

Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках
23.03.21 14:49

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой
23.03.21 13:35

Со следующей недели в Украину просто так не въедешь
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
На остановках в Киеве образуются огромные очереди. Пассажиры блокируют транспорт
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Самую большую картину в мире продали за гигантские деньги
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.