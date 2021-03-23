Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом

Главное: В Крыму пошел снег. Опубликовано видео.
Детали: Аннексированный Россией Крым неожиданно занесло снегом. Видео холодных мартовских осадков уже публикуют местные жители.
Известно, что снегопады прошли по всей территории полуострова.
Тут уже объявлено штормовое предупреждение.
Людей предупреждают о сильных осадках, гололеде, усилении северо-восточного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с.
Температура воздуха упала до минусовых показателей.
В тему: Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные.