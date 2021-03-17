В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз

Главное: В Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз. В итоге он остался и без глаза, и с болезнью.

Детали: В одной из больниц Хмельницкого врачи поставили пациенту неправильный диагноз и вместо опухоли удалили ему здоровый глаз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, операция на глазу произошла два года назад. И только теперь мужчине смогли удалить опухоль, которая проросла в горло и правую ноздрю.

«Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила», — рассказала дочь пациента Алла Племьяник.

По словам медиков Института нейрохирургии, опухоль росла не менее 15 лет.

«Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено», — сказал заведующий отделением Владимир Федирко.

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