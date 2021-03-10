«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет

Главное: К 8 марта руководство одного из киевских вузов торжественно открыло женский туалет. При этом в университете пожаловались на опубликованное видео, которое поставило организаторов мероприятия «в неловкое положение».

Детали: В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве накануне 8 марта торжественно открыли отремонтированный женский туалет. Как сообщает «Главред» со ссылкой на очевидцев, проректор Анатолий Сало в ходе церемонии рассказал, что сотрудницы вуза давно обращались с просьбой о создании комфортных условий в уборных.

«Ректор Владимир Тулубко принял решение о комплексном ремонте этих объектов на всех этажах учебного корпуса, а также распорядился о выделении денег», — заявил он, подчеркнув, что, по решению ректора выбором типа, цвета облицовочной плитки, необходимого оборудования, различных приспособлений и аксессуаров, планировкой их размещения занимались женщины — члены профкома и женщины, которые работают на этаже.

После этого он вместе с сотрудницей перерезал красную ленту.

Открытие туалета отпраздновали распитием бутылки шампанского в ближайшей учебной аудитории.

Отметим, что «торжество» происходило на русском языке.

В комментарии каналу PavlovskyNews в Telegram один из сотрудников университета на условиях анонимности пожаловался на того, кто который выложил видео в Сеть, так как он таким образом поставил администрацию в неловкое положение. «Хороший ведь поступок. Видите, у нас пожарная сигнализация проводится, все потихоньку как-то делается. Вы не были здесь лет пять-семь назад. То есть плохое никто не вспоминает, а как туалет — так сразу все вспомнили. Наоборот надо писать — молодцы», ‒ объяснил он.

В тему: В конце 2016 года В одной из сельских школ Раздельнянского района Одесской области состоялось торжественное открытие туалета. «Выступили детки с танцем и песней. По очереди каждый из приглашённых сказал слово. Все были едины в одном,только благодаря взаимодействию между всеми руководителями разных уровней удалось достигнуть хорошего результата», — рассказал в этой связи местный депутат Сергей Маслов, добавив, что «дети — наше будущее».