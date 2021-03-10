В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса

Главное: Премьер-министр Украины констатировал, что в Украине началась вторая волна коронавируса. При этом он сказал, что медицинская система страны полностью к этому готова.

Детали: Медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в больницах обеспечили максимально возможное количество коек с подведенным кислородом.

«В Украине началась третья волна коронавируса, к сожалению, это факт. Растет число заболеваний и госпитализаций, растет нагрузка на медицинскую систему... В этой ситуации важно не забывать о безопасности и соблюдении карантинных ограничений», — отметил он.

Он также призвал органы местной власти держать дисциплину и ответственно подойти к организации противоэпидемических мер.

«Медицинская система Украины готова к третьей волне, поскольку процесс ее усиления не останавливался с начала пандемии. Мы обеспечили максимальное возможное число койко-мест с подведенным кислородом. Их общее число больше 66 000 — это один из наивысших показателей в Европе», — добавил Шмыгаль.

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