Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет

Главное: Дедушка из Китая является активным геймером, несмотря на возраст. Он показал свою коллекцию компьютерных игр.

Детали: Китайский дедушка Ян Бинлинь в свои 86 лет прославился любовью к компьютерным играм. О нем сообщает издание Gameramt.

Так, китаец похвастался своей коллекцией, которая включает более трех сотен «игрушек».

Игры он собирает уже двадцать лет. Сперва осваивать технику ему помогал внук, но вскоре он сам быстро освоился и понял, что к чему.

Пенсионер сообщил журналистам: «Я очень люблю компьютерные игры и отлично молодых геймеров и подростков, которые хотят скорее поиграть, но призываю их рационально распоряжаться своим временем».

Он напомнил: «Длительные игры плохо влияют на здоровье».

Известно, что китаец всю жизнь занимался инженерным делом и проявлял интерес к высоким технологиям.

Отмечается, что дедушка играет на приставке PS4.

Больше всего он любит ужастики, играет в среднем по два-три часа в день, и даже пишет обзоры своих любимых компьютерных игр.

В тему: 90-летнюю бабушку из Японии признали самым старым геймером в мире.