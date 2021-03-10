Украинцев готовят к чему-то очень серьезному

Главное: 15 марта станет для Украины очень тяжелым днем. По словам журналиста Дмитрия Гордона, в этот день украинцам озвучат нечто чрезвычайно важное.

Детали: Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что следующий понедельник, 15 марта, станет для страны тяжелым днем, потому что в этот день будет озвучена очень важная информация. Об этом Гордон заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания... 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать», — сказал Гордон.

В то же время журналист отказался отвечать на вопрос, кто эту информацию озвучит.

«Я не могу говорить об этом — все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно», — заявил Гордон.

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