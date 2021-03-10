Опубликовано видео крайне неадекватного поведения премьер-министра Таиланда

Главное: Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча атаковал журналистов антисептиком. Появилось видео инцидента.

Детали: Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча попал в странный скандал. Уже опубликовано видео инцидента.

Как сообщает таблоид The Sun, все произошло на пресс-конференции 66-летнего политика, который возглавляет правительство страны с 2014 года.

Когда журналисты начали задавать ему неудобные вопросы о недавнем увольнении трех министров, тот вышел из себя и, взяв антисептик, принялся разбрызгивать его прямо в лица представителей СМИ, заявив, что те лезут не в свои дела.

Ожидается, что в Кабинете министров продолжится ротация чиновников.

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