В аннексированном Крыму в масштабном ДТП столкнулись более 30 автомобилей

Главное: В Симферопольском районе на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта произошло несколько ДТП. Всего столкнулись 32 автомобиля.

Детали: В аннексированном Крыму произошла серия ДТП в районе Симферополя. В общей сложности столкнулись 32 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

«В Симферопольском районе на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Крыму налюдаются сложые погодные условия — дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.

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