Энергодар «вернулся к жизни» после огненного ЧП

Главное: В Энергодаре снова есть электричество. Ранее на Запорожской ТЭС произошло ЧП.

Детали: В Энергодар вернули воду и электричество. Ранее на Запорожской тепловой электростанции произошла авария.

Как стало известно, из-за замыкания на подстанции «Луч» произошел пожар, когда тут работали три энергоблока.

Власти города говорят, что никаких проблем для населения сейчас нет.

В то же время в ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, отметили, что восстановить работу электростанции удалось около четырех часов ночи.

По данным Укрэнерго, Запорожская ТЭС работает двумя блоками суммарной мощностью 305 МВт.

Ранее Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения и воды.