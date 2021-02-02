Трагедия в Харькове: в одном из магазинов заживо «сварились» животные и рыбки

Главное: В Харькове кипятком затопило зоомагазин. Погибли животные.

Детали: В Харькове произошло ЧП. Один из местных зоомагазинов залило кипятком из-за прорыва трубопровода.

Как сообщают местные СМИ, из-за этого буквально заживо «сварились» хомячки, шиншиллы и рыбки, которые находились в помещении.

Люди отмечают, что на вызов не приехали ни из ГСЧС, ни коммунальные службы.

Помогла откачать воду одна из частных компаний.

В тему: на Запорожье живодеры издевались над животными и снимали с ними порноролики.