В Индии пылает крупнейший в мире завод по производству вакцин

Главное: Масштабный пожар вспыхнул на территории Института сыворотки в индийском городе Пуна. Это учреждение специализируется на производстве вакцин. В частности, и от коронавируса.

Детали: 21 января на территории Института сыворотки в индийском городе Пуна произошел масштабный пожар. Как сообщает LB.ua со ссылкой на местные СМИ, возгорание возникло на строительной площадке новых корпусов в отдалении от производственных зданий и не должно повлиять на производство вакцин.

По словам исполнительного директора института Суреша Ядава, пожар произошел на объекте, где ведутся исследования вакцины БЦЖ. При этом производство вакцины от коронавируса не пострадало, поскольку находится на достаточном расстоянии от места возгорания.

Представитель пожарной охраны Прашант Ранпайс в свою очередь сообщил, что огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи одного из корпусов. По предварительной информации, в горящем здании могли быть четыре человека, трое из которых спасены.

Видео пожара публикуют пользователи в соцсетях.

Отметим, что Институт сыворотки считается крупнейшим в мире производителем вакцин. В настоящее время, помимо прочего, здесь производят препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из двух вакцин против коронавируса, допущенных к использованию в Индии.

Кроме того, здесь же производят кандидата в вакцины американской компании Novavax, который рассматриваются для использования в том числе и в Украине.

В тему: В августе 2017 года На химическом заводе компании Arkema, расположенном неделеко от Хьюстона, произошли взрывы и начался масштабный пожар.