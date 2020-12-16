Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео

Главное: Появилось видео момента падения столбов на Шулявском мосту. В момент ЧП путепровод был загружен транспортом.

Детали: В сети появилось видео падения электроопор столичного Шулявского моста. Запись размещена на странице «Шулявский мост» в Facebook.

На записи видно, как поочередно падают три опоры, чудом не задевая автомобили. На момент падения Шулявский путепровод был перегружен транспортом.

В тему: В Киеве на Шулявском мосту произошло серьезное ЧП. Сразу три новых столба упали на проезжающие автомобили.