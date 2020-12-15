Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»

На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»

Александр Панько
15.12.20 14:36
948
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»

Главное: На митинге предпринимателей на Майдане Независимости произошли стычки с полицией, гремели взрывы. Протестующие говорят о многих травмированных.

Детали: Во вторник, 15 декабря, на Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста предпринимателей, которых не удовлетворяет компромиссное решение Рады по кассовым аппаратам. Начались столкновения с правоохранителями.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, полиция пыталась прорваться к палаткам протестующих, находящимся под Стелой. При этом возникла потасовка, и силовики, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были вынуждены отступить.

Организатор митинга Сергей Доротич заявил по громкоговорителю, что среди участников протеста много травмированных. На Майдан начали вызывать кареты скорой помощи.

Пресс-служба Нацполиции сообщает о перекрытии центральной улицы из-за протестов.

В тему: 5 ноября предприниматели предупредили власти Украины о намерении перекрывать международные трассы по всей стране в связи с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

9 ноября представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области.

1 декабря Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.

Тэги: Майдан, митинг, полиция, общество, столкновение

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

«Фантомы» на дорогах Украины
15.12.20 13:03

«Фантомы» на дорогах Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
15.12.20 16:16
154
Последние новости
15.12.20 16:48

В Черновцах маленький мальчик выпал из окна многоэтажки и чудом выжил
15.12.20 16:39

У Зеленского не замечают схемы по «скруткам» НДС Вячеслава Стрелковского и выводу этих денег в Чехию, – СМИ
15.12.20 16:16

На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
15.12.20 15:52

В Одессе мужчина изнасиловал сестру прямо в магазине
15.12.20 15:22

Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины «Спутник V» заканчивается раньше всех других мировых вакцин
15.12.20 15:06

Центральные станции метро закрыты на вход и выход
15.12.20 14:36

На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
Фото и Видео
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
В Черкассах довольно необычно украсили новогоднюю елку
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Проезд в столичных маршрутках может существенно подорожать
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
Легендарный американский режиссер привился от коронавируса российской вакциной
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Житомире у пьяной женщины отобрали пятерых детей
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Каменском подростки жестоко поиздевались над сверстником. Все это снимали на видео
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
В Украине до конца зимы вводятся новые карантинные ограничения
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.