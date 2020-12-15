На Майдане гремят взрывы. Съезжаются кареты «скорых»

Главное: На митинге предпринимателей на Майдане Независимости произошли стычки с полицией, гремели взрывы. Протестующие говорят о многих травмированных.

Детали: Во вторник, 15 декабря, на Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста предпринимателей, которых не удовлетворяет компромиссное решение Рады по кассовым аппаратам. Начались столкновения с правоохранителями.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, полиция пыталась прорваться к палаткам протестующих, находящимся под Стелой. При этом возникла потасовка, и силовики, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были вынуждены отступить.

Организатор митинга Сергей Доротич заявил по громкоговорителю, что среди участников протеста много травмированных. На Майдан начали вызывать кареты скорой помощи.

Пресс-служба Нацполиции сообщает о перекрытии центральной улицы из-за протестов.

В тему: 5 ноября предприниматели предупредили власти Украины о намерении перекрывать международные трассы по всей стране в связи с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

9 ноября представители малого бизнеса перекрыли международное сообщение во Львовскй области.

1 декабря Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.