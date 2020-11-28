В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом

Главное: Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорит, что 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. Источник первого заражения нужно искать в Ухане.

Детали: Источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане, после чего можно будет приступить к изучению появления коронавируса в других местах. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться в другие места», — заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев COVID-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

«Сейчас мы направляем эти тесты в разные районы мира», — сообщил Гебрейесус и добавил, что программа столкнулась с дефицитом средств на 500 млн долларов.

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