Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми

Главное: В результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной дороге автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта. Есть жертвы.

Детали: Сегодня около 8 00 утра автомобиль одно из известных служб такси въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов на Окружной дороге в Киеве. Как сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook, как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

В то же время, по данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в результате аварии погибли двое пешеходов. «По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом он опубликовал видео с камер наблюдения и призвал народных депутатов принять закон, регулирующий работу рынка услуг такси, ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта:

В тему: 22 января 2020 года на бульваре Перова, 25 в Киеве автомобиль Renault Logan протаранил остановку общественного транспорта. Спасателям пришлось вырезать его тело из авто.