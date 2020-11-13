Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми

Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми

Александр Панько
13.11.20 10:52
220
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми

Главное: В результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной дороге автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта. Есть жертвы.

Детали: Сегодня около 8 00 утра автомобиль одно из известных служб такси въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов на Окружной дороге в Киеве. Как сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook, как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

В то же время, по данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в результате аварии погибли двое пешеходов. «По предварительным данным это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом он опубликовал видео с камер наблюдения и призвал народных депутатов принять закон, регулирующий работу рынка услуг такси, ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта:

В тему: 22 января 2020 года на бульваре Перова, 25 в Киеве автомобиль Renault Logan протаранил остановку общественного транспорта. Спасателям пришлось вырезать его тело из авто.

Тэги: Киев, ДТП, криминал, Антон Геращенко, авто, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.11.20 09:37

От Славянска до Дебальцево: история одной батареи

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
12.11.20 08:49

Проиграли? Ну и что?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

От коронавируса у нас есть все, но властям это не нужно, — разработчик вакцины
12.11.20 17:51

От коронавируса у нас есть все, но властям это не нужно, — разработчик вакцины

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ

Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ
12.11.20 20:07
1825
Последние новости
13.11.20 10:56

Глава Хозсуда Харьковщины Усатый может быть замешан в коррупционных схемах, рейдерстве и незаконном обогащении, — СМИ
13.11.20 10:52

Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
13.11.20 10:10

Названы страны, куда коронавирус так и не просочился
13.11.20 10:01

Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников
13.11.20 09:25

На Сумщине в больнице повесилась женщина, больная коронавирусом
13.11.20 09:09

Найден гормон, способный стать лекарством от коронавируса
13.11.20 09:03

МВД решило облегчить жизнь автолюбителей на карантине
Фото и Видео
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников
Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
Стало известно, сколько доз вакцин от коронавируса получит Украина
Стало известно, сколько доз вакцин от коронавируса получит Украина
Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка
Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка
В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей
В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей
В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум
В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум
Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева
Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева
В Сети появилось видео с самой точной моделью коронавируса
В Сети появилось видео с самой точной моделью коронавируса
В МОЗ назвали симптомы легкого течения коронавируса
В МОЗ назвали симптомы легкого течения коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.