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Видео-Новости > В Минздраве озвучили четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине

В Минздраве озвучили четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине

Агата Кловская
20.10.20 14:34
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В Минздраве озвучили четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса. Украина сейчас на первом уровне.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов хочет ужесточить контроль за соблюдением карантина в транспорте и супермаркетах. Также он назвал четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине, последний из которых приведет к коллапсу медицинской системы, когда помощь будет оказываться избирательно. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады Украины во время сегодняшнего заседания парламента.

«Минздрав обращается к органам по усилению контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях», — сказал он.

Также он призвал украинцев в местах, где возможна максимальная передача вируса и инфицирования, придерживаться рекомендаций, которые предоставило министерство здравоохранения: носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Степанов заявил, что ведомство готовится к любой ситуации, которая может возникнуть во время пандемии коронавируса, также и до самого страшного.

Степанов назвал четыре уровня развития пандемии коронавируса в Украине.

Первый уровень, «в котором сейчас находится Украина». «Ежедневный суточный прирост новых заболевших Covid-19 5 000-7 000 тысяч. «Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать», — сказал он.

Второй уровень. Ежедневный прирост зараженных коронавирусом достигнет 8 000-10 000. Когда заполненность коек больных Covid-19 будет составлять около 70% по Украине. «На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие нежели», — сказал глава Минздрава.

По его словам, в этом случае, ведомство увеличит койки во всех медучреждениях на уровень 30% от всего фонда коек. Это 52 тысячи. На этом уровне также в Украине добавят койки за пределами министерства охраны здоровья, количество медработников увеличится в больницах, предназначенных для больных Covid-19 за счет врачей из других отделений и за счет заключения контракта. Усилится контроль за соблюдением карантинных мер во всех территориальных единицах.

Третий уровень. Каждый день 11 000 — 15 00 новых зараженных коронавирусом. Заполненность коек больных Covid-19 будет составлять не менее 85% по Украине. К мероприятиям второго уровня будет добавлен жесткий карантин по всей стране с использованием всех ограничений «красной зоны». Будет мобилизация всех медработников и других категорий работников с привлечением полевых госпиталей.

Четвертый уровень — это когда ресурсы медицинской системы исчерпаны. Тогда каждый день будет больше 20 00 новых случаев коронавируса в день. Помощь пациентам будет избирательной. Медики будут решать на месте, кого спасать, а кого — нет. «Мы будем вынуждены применить протокол и медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи», — сказал Степанов.

В тему: В Украине готовятся к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом. В том числе и к наихудшему.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, карантин, Максим Степанов, новости Украины, коронавирус

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