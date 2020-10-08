В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Главное: В Киеве произошло очередное ЧП с маршруткой. Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу.

Детали: В Киеве на улице Семьи Кульженков на ходу загорелась маршрутка. В общественном транспорте были люди. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Водители, проезжавшие мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Также приехали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет.

В тему: 1 марта нынешнего года на Соломенской площади в Киеве во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами.