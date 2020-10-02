В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»

Главное: В детском лагере «Правого сектора» прошла странная игра «в свастику». Об этом сообщил правозащитник.

Детали: Правозащитник и глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в детском лагере «Коммандос» подростки «играли в свастику». Курирует данное место, по его словам, «Правый сектор».

Он также отметил, что «детским лагерем руководит поэтесса Диана Виноградова, которая ранее отбывала тюремный срок за убийство».

Правозащитник информирует: «Эти дети весело изображающие нацистскую свастику – участники молодежного лагеря Правого сектора «Коммандос». В лагере дети изучают взрывное дело».

В тему: 18 сентября 2018 года сообщалось, что в офисе националистов в Киеве журналисты нашли портрет Гитлера и свастику.