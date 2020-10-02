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Видео-Новости > В Лондоне появился необычный памятник

В Лондоне появился необычный памятник

Агата Кловская
02.10.20 02:17
102
В Лондоне появился необычный памятник

Главное: В Лондоне появился памятник книжном герою Гарри Поттеру. Он расположен на Лестер-сквер.

Детали: На Лестер-сквер в Лондоне открыли памятник герою книг Гарри Поттеру. Известно, что его создал польский скульптор Анджей Шимчик.

Сам монумент сделан из бронзы и расположен недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году прошла мировая премьера фильма о юном волшебнике, роль которого сыграл Дэниел Рэдклифф.

Всего из-под пера британской писательницы Джоан Роулинг вышло семь книг о Гарри Поттере, общий тираж которых перевалил за четыреста миллионов экземпляров на 65 языках мира.

В тему: 1 августа 2020 года мы писали, что названы популярный слова из книг о Гарри Поттере.

Тэги: Гарри Поттер, памятник, Лондон, мир, литература, сказка, курьезы

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