В Лондоне появился необычный памятник

Главное: В Лондоне появился памятник книжном герою Гарри Поттеру. Он расположен на Лестер-сквер.

Детали: На Лестер-сквер в Лондоне открыли памятник герою книг Гарри Поттеру. Известно, что его создал польский скульптор Анджей Шимчик.

Сам монумент сделан из бронзы и расположен недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году прошла мировая премьера фильма о юном волшебнике, роль которого сыграл Дэниел Рэдклифф.

Всего из-под пера британской писательницы Джоан Роулинг вышло семь книг о Гарри Поттере, общий тираж которых перевалил за четыреста миллионов экземпляров на 65 языках мира.

В тему: 1 августа 2020 года мы писали, что названы популярный слова из книг о Гарри Поттере.