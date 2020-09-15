В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар

Главное: В столице Ливана вспыхнул очередной пожар. В итоге пострадало здание торгового центра, которое уже много лет строится по проекту известного архитектора Захи Хадид.

Детали: В финансовом районе в центре ливанского Бейрута загорелось здание торгового центра, созданном по проекту известного архитектора Захи Хадид. Как сообщает Al Arabiya, видео происшествия публикуют очевидцы в Twitter.

В этих роликах можно видеть клубы черного дыма и языки пламени, вырывающиеся из небоскреба, строительство которого продолжается вот уже несколько лет и сейчас близко к завершению.

A new fire! A New Day in Lebanon. A HUGE FIRE IS ERUPTING!! At Beirut Souk’s at the newly constructed Aishti Building designed by Zaha Hadid in the heart of Beiruts Commercial District. #prayforbeirut ???????????? pic.twitter.com/Q7iaFW5iVa — Augostin Almazi ???????? (@Augie4Change) September 15, 2020 Unfinished building by Zaha Hadid on fire at the Beirut Souks this morning. pic.twitter.com/43YYzEeJ9A — Lemma Shehadi (@lemmanour) September 15, 2020

Причина возгорания, его масштабы и последствия при этом не указываются. Как рассказал журналистам начальник оперативного отдела гражданской обороны Ливана Джордж Абу Мусса, «мы не знаем причин возникновения пожара, но на его тушение ушло всего полчаса».

Заха Хадид — ярчайшая представительница деконструктивизма. Уроженка Ирака, в Бейруте она какое-то время изучала математику, прежде чем переехать в Лондон и заняться архитектурой. В столице Ливана она впоелсдтвии спроектировала Институт политики и международных отношений имени Иссама Фареса и торговый центр.

В тему: 10 сентября 2020 года на месте взрыва в Бейруте вспыхнул сильный пожар на складе с шинами и маслами.

Напомним: 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. В результате 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.