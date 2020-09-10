В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар

Главное: На месте взрыва в Бейруте вспыхнул сильный пожар. По данным СМИ, здесь горит склад с шинами и маслами.

Детали: На развалинах порта в Бейруте вспыхнул сильный пожар. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, в результате возгорания на складе шин и масла над столицей Ливана образовался огромный столб черного дыма.

Причина возгорания пока неизвестна.

Видео с места происшествия публикует ливанский журналист Тимур Ажари в Twitter. Он также утверждает, что несколько дней назад здесь уже был небольшой пожар, который был потушен силами гражданской обороны.

Video being shared from the site of the massive #Beirut fire.



Note: Firefighters again sent in without knowing what was on fire. Again there is no official comment. There is no evacuation order. So many lives at risk and no-one in power shows initiative.pic.twitter.com/y0iars2aNy — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020 Absolutely massive fire raging at Beirut’s port right now.



There was a smaller fire a couple days ago that civil defense said they put out. Unclear what caused this. People in the capital holding their breath, getting out of the area.



No comment from authorities yet. pic.twitter.com/R6Oluvckp6 — Timour Azhari (@timourazhari) September 10, 2020 The sky has turned black again in Beirut. pic.twitter.com/8Z8OSVu4QD — Liz Sly (@LizSly) September 10, 2020

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.