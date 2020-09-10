В многострадальном порту Бейрута бушует мощнейший пожар

Главное: На месте взрыва в Бейруте вспыхнул сильный пожар. По данным СМИ, здесь горит склад с шинами и маслами.
Детали: На развалинах порта в Бейруте вспыхнул сильный пожар. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ, в результате возгорания на складе шин и масла над столицей Ливана образовался огромный столб черного дыма.
Причина возгорания пока неизвестна.
Видео с места происшествия публикует ливанский журналист Тимур Ажари в Twitter. Он также утверждает, что несколько дней назад здесь уже был небольшой пожар, который был потушен силами гражданской обороны.
В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.
Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.
5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.