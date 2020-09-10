Еще один американский штат охватили жуткие пожары

Главное: Американский штат Орегон охватили гигантские пожары. Появилось видео.

Детали: Вслед за Калифорнией гигантские пожары охватили американский штат Орегон. Появилось видео огненной стихии.

Известно, что пламя уже уничтожило тысячи гектаров леса – погибли животные и птицы.

Огонь тушат с применением авиации.

Также местные власти проводят эвакуации людей: спасатели говорят, что тысячам домов угрожает полное уничтожение в результате пожара.

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео жутких пожаров, охвативших Калифорнию.