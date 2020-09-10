В Мариуполе женщина-водитель… съела постановление полиции

Главное: Необычное ЧП произошло в Мариуполе. Тут женщина-водитель, нарушив ПДД, съела постановление полиции.

Детали: В Мариуполе женщина-водитель, которая нарушила ПДД, съела постановление полиции. Копы показали видео курьезного инцидента.

Правоохранители сообщают, что ее остановили за то, что она ехала в своем авто не пристегнутой, после чего инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала в буквально смысле есть документ.

Копы посетовали: «Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок».

Видео:

В тему: 18 августа 2020 года мы писали, что в Мариуполе мать продавала новорожденного ребенка, чтоб купить квартиру и машину.