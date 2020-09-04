Опубликовано видео того, как автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Кpопивницком

Главное: В Кpопивницком автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Появилось видео момента трагедии.

Детали: Утром пятницы, 4 сентября, в Кpопивницком автомобиль Nissan насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Погибшая была 1969 года рождения.

Момент инцидента попал на видео.

В комментариях люди отмечают, что тут давно нужно поставить светофор, так как рядом находятся два учебных заведения.

18+

В тему: 25 июля 2020 года мы писали, что появилось видео кровавого ДТП под Киевом, где фура смяла легковушку, а автобус слетел в кювет.