В криворожской школе очень неожиданно отпраздновали первый звонок

Главное: В одной из школ Кривого Рога 1 сентября отпраздновали довольно странно. На празднике появился Дед Мороз.

Детали: В одной из школ Кривого Рога запечатлели празднование первого звонка с Дедом морозом. Каким образом он появился на празднике 1 сентября — неизвестно.

Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Регионалити».

«В одной из школ Кривого Рога отпраздновали 1 сентября с Дедом Морозом», — указано в сообщении.

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