Стало известно, сколько депутатов официально болеют коронавирусной болезнью

Главное: Более двух десятков народных депутатов и 7 работников аппарата ВРУ заболели коронавирусной болезнью COVID-19.

Детали: По состоянию на 31 августа коронавирусной болезнью COVID-19 в Верховной Раде Украины болеют 23 народных депутатов и 7 работников аппарата. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе согласительсого совета сообщил председатель Дмитрий Разумков призывая депутатов придерживаться «масочного» режима в течение пленарных заседаний.

«Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной Рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать — вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске», — заявил он.