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В Никополе девочки-подростки жестоко избили ровесницу

Александр Панько
31.08.20 12:57
458
В Никополе девочки-подростки жестоко избили ровесницу

Главное: В Никополе школьницу толпой избили девочки-подростки. Что стало причиной разборки пока не известно.

Детали: В городе Никополь (Днепропетровск области, в Никополе, школьницы избили девочку, засняли этот процесс на видео и выложили в сеть Instagram. Об этом сообщает ГО «Прихист».

На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней «подключились» подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

буллинг в Никополе

в Никополе девочки избили сверстницу

буллинг в Никополе

Что стало причиной жестокой разборки — будут устанавливать соответствующие органы.

В тему: В апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В конце февраля на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.

В апреле нынешнего года под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт произошел из-за парня.

В середине августа нынешнего года в одном из сел во Львовской области девушки-подростки жестоко избили сверстницу.

Тэги: общество, Днепр, Днепропетровская область, избиение, подростки, буллинг, новости Украины

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