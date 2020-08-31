В Никополе девочки-подростки жестоко избили ровесницу

Главное: В Никополе школьницу толпой избили девочки-подростки. Что стало причиной разборки пока не известно.

Детали: В городе Никополь (Днепропетровск области, в Никополе, школьницы избили девочку, засняли этот процесс на видео и выложили в сеть Instagram. Об этом сообщает ГО «Прихист».

На видео видно, как одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней «подключились» подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

Что стало причиной жестокой разборки — будут устанавливать соответствующие органы.

В тему: В апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

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