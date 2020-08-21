На суровой Николаевщине бигборды «Слуги народа» расклеивают с пожарных машин

Главное: Специалисты расклеивали бигборды с рекламой «Слуги народа» в Николаевской области с пожарных машин.

Детали: В пос. Казанка Николаевской области бигборд с рекламой политсилы «Слуга народа» наклеивали с помощью пожарной машины с выдвижной лестницей. Как сообщают «НикВести», речь идет о спецмашине 17-й государственной пожарно-спасательной части.

При этом, как отмечается, поклейкой занимались люди в гражданской одежде.

В подтверждение информации издание опубликовало видео на своем канале в YouTube:

Отметим, что сегодня в Николаевской области с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский.

В тему: В мае 2018 года в Николаеве к приезду тогдашнего президента Петра Порошенко покрасили бордюры, урны и газоны.