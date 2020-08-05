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Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде

Агата Кловская
05.08.20 14:22
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Актер-убийца Михаил Ефремов не признал свою вину и сделал ряд скандальных заявлений в суде

Главное: Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. Он сделал ряд скандальных заявлений.

Детали: В Пресненском суде Москвы начался процесс над актером-убийцей Михаилом Ефремовым. Тот уже сделал ряд громких заявлений.

Так, артист отказался признавать свою вину в смертельном ДТП.

Как известно, вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которой курьер Сергей Захаров погиб. Примечательно, что на мести аварии Михаил Ефремов признавал свою вину за аварию.

Сегодня же, как передают российские СМИ, «прокурор, оглашая обвинение во время первого слушания по существу, заявил, что артист в момент аварии проявил преступную небрежность и ехал на скорости 85 километров в час, то есть превысил установленный лимит на 25 километров».

На это артист сказал: «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?».

На вопрос адвоката, помнит ли он, как его возили на освидетельствование, Михаил Ефремов ответил отрицательно.

Также  Михаил Ефремов попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому из-за его якобы оскорбительных замечаний: «Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик «Спартака», мне не привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать им замечание».

Кроме этого перед судом выступил сотрудник ДПС, который был на месте ДТП, по его словам, «в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя».

Он рассказал: «Михаил Ефремов ходил по проезжей части, а Сергей Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. Были признаки состояния опьянения: запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. Он дал согласие на медицинское освидетельствование».

Также уже известно, что «второй сотрудник ДПС, опрошенный на слушаниях, заявил, что во время аварии именно Михаил Ефремов находился за рулем, никого другого в машине не было: по его словам, это подтверждали свидетели и сам актер».

Правоохранитель утверждает: «Я задал ему вопрос: «Вы управляли автомобилем?» Он ответил: «Да, я управлял». «Вы выпили?» – «Да, употребил алкогольный напиток». Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил».

В тему13 июля 2020 года мы писали, что появилось видео, как Михаил Ефремов пытался дать взятку после ДТП.

Тэги: ДТП, авария, Россия, мир, актер, культура, Михаил Ефремов

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