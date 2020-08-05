Абсолютно голый мужчина гулял по правительственному кварталу в Киеве

Главное: В Киеве голый мужчина гулял по правительственному кварталу. Вел он себя вполне спокойно.
Детали: В Киеве совершенно голый мужчина разгуливал правительственным кварталом. Человек без одежды вел себя спокойно и непринужденно, словно прогуливается так каждый день.
Этот случай произошел вчера, 4 августа, по адресу Крепостной переулок, 6.
Очевидцы сняли мужчину на видео и выложили его в соцсети.
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