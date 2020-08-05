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Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди

Александр Панько
05.08.20 03:04
106
Под Москвой разбился мотодельтаплан – погибли люди

Главное: В Московской области разбился мотодельтаплан. Погибли два человека.

Детали: Сегодня днем в Подмосковье (Россия) произошло крушение мотодельтаплана. Жертвами ЧП стали два человека, которые летели на нем, передают в ГСЧС. 

Один пилот скончался на месте, а второй умер после госпитализации от многочисленных увечий.

Отмечается, что воздушная машина рухнула недалеко от шоссе в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.

Видео с места падения:

В тему: 26 июля 2020 года мы писали, что в США самолет «спикировал» на жилой дом.

Тэги: Россия, мир, Подмосковье, мотодельтаплан

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