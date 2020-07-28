Кива объяснил сексом незадекларированную квартиру

Главное: Одиозный народный депутат Илья Кива заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду мусорной ямы. При этом он не декларирует квартиру, в которой проживает, объясняя это сексом с ее хозяйкой.

Детали: Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Илья Кива объяснил, почему живет в незадекларированной квартире. Как сообщают «Наши гроши», по декларации он проживает в однокомнатной квартире на окраине Киева. Однако журналисты установили, что на самом деле Кива живет в центре, на улице Лютеранской.

В комментарии он объяснил это тем, что живет у подруги, с которой у него нет ничего общего, кроме секса. Поэтому декларировать данную жилплощадь он не должен.

При этом за последний год Кива заработал 1,2 млн грн на аренде так называемой жомовой ямы в Полтавской области. Она используется для отходов производства сахара. Как выяснили журналисты, на данный момент она продана фирме, в которой он сам когда-то был директором, и уже давно заросла сорняками.

Сам же нардеп заявил, что никому яму не продавал, и предположил, что ее могли «рейдернуть».

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