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Кива объяснил сексом незадекларированную квартиру

Автор: «Фраза»
28.07.20 12:07
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Кива объяснил сексом незадекларированную квартиру

Главное: Одиозный народный депутат Илья Кива заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду мусорной ямы. При этом он не декларирует квартиру, в которой проживает, объясняя это сексом с ее хозяйкой.

Детали: Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» Илья Кива объяснил, почему живет в незадекларированной квартире. Как сообщают «Наши гроши», по декларации он проживает в однокомнатной квартире на окраине Киева. Однако журналисты установили, что на самом деле Кива живет в центре, на улице Лютеранской.

В комментарии он объяснил это тем, что живет у подруги, с которой у него нет ничего общего, кроме секса. Поэтому декларировать данную жилплощадь он не должен.

При этом за последний год Кива заработал 1,2 млн грн на аренде так называемой жомовой ямы в Полтавской области. Она используется для отходов производства сахара. Как выяснили журналисты, на данный момент она продана фирме, в которой он сам когда-то был директором, и уже давно заросла сорняками.

Сам же нардеп заявил, что никому яму не продавал, и предположил, что ее могли «рейдернуть».

В тему: 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

3 декабря 2019 года журналисты подловили Киву за просмотром странного видеоролика в сессионном зале.

15 января 2020 года Кива рассматривал интимные фотографии на своем телефоне во время заседания Верховной Рады.

4 февраля Илья Кива во время заседания парламента общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским, в ходе которого обозвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука «гоми*ом».

Тэги: недвижимость, аренда, политика, секс, декларация о доходах, Илья Кива, курьезы, новости Украины

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