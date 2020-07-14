Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку

Главное: Мощный ливень подтопил Харьков. Некоторые местные жители пересели на лодки.

Детали: Прошедшие в Харькове дожди подтопили город. При этом некоторые местные жители не стали впадать в отчаяние, а пересели на надувную лодку, с помощью которой и принялись передвигаться по улицам.

Забавное видео, которое сняли на улице Клочковской, уже обсуждают в социальных сетях.

В некоторых местах вода поднялась более чем на полуметр.

Местные жители говорят, что в результате ливней также затопило проспект Юрия Гагарина и прилегающие улицы.

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