На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару

Главное: В Хорошевском районе Житомирской области найдены убитыми 60-летний мужчина и его 58-летняя сожительница. Злоумышленниками оказались двое парней 18 и 19 лет.

Детали: В поселке Иршанске Хорошевского района Житомирской области было совершено двойное убийство.

Как передает пресс-служба областной полиции, тело первой жертвы ‒ 58-летней женщины ‒ было обнаружено случайными прохожими в поселковом лесопарке.

Установив ее личность, сыщики выяснили, что погибшая проживала вместе со своим 60-летним сожителем в расположенной неподалеку пятиэтажке.

Отправившись по адресу, сыщики обнаружили мертвым и его.

Сообщается, что под подозрение полиции попали двое молодых людей 18 и 19 лет, которые в день убийства были в гостях у пожилой пары и употребляли вместе с ними спиртные напитки. В какой-то момент за столом вспыхнул конфликт, в ходе которого парни задушили хозяина квартиры. Аналогичным образом они расправились и с его возлюбленной, тело которой позднее вынесли в лесопарк.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Юные убийцы задержаны, за содеянное им светит длительное тюремное заключение.

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