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На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару

На Житомирщине жестоко убили влюбленную пару

Главное: В Хорошевском районе Житомирской области найдены убитыми 60-летний мужчина и его 58-летняя сожительница. Злоумышленниками оказались двое парней 18 и 19 лет.

Детали: В поселке Иршанске Хорошевского района Житомирской области было совершено двойное убийство.

Как передает пресс-служба областной полиции, тело первой жертвы ‒ 58-летней женщины ‒ было обнаружено случайными прохожими в поселковом лесопарке.

Установив ее личность, сыщики выяснили, что погибшая проживала вместе со своим 60-летним сожителем в расположенной неподалеку пятиэтажке.

Отправившись по адресу, сыщики обнаружили мертвым и его.

Сообщается, что под подозрение полиции попали двое молодых людей 18 и 19 лет, которые в день убийства были в гостях у пожилой пары и употребляли вместе с ними спиртные напитки. В какой-то момент за столом вспыхнул конфликт, в ходе которого парни задушили хозяина квартиры. Аналогичным образом они расправились и с его возлюбленной, тело которой позднее вынесли в лесопарк.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Юные убийцы задержаны, за содеянное им светит длительное тюремное заключение.

На Житомирщине двое парней задушили пожилую пару

На Житомирщине двое парней задушили пожилую пару

На Житомирщине двое парней задушили пожилую пару

В тему: 27 февраля 2020 года мы писали, что Винницкой области трагически погибли неосторожные любовники.

А 6 февраля 2019 года сообщалось, что в Киеве несовершеннолетняя девочка и два парня зарезали мужчину.

Тэги: убийство, общество, уголовное дело, регионы, Житомирская область, криминал, пенсионеры, новости Украины

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