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Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер

Жителей Оболони держит в страхе стаффордширский терьер

Главное: На Оболони агрессивный пес, которого выгуливает пьяный хозяин, бросается не только на собак, но и на людей.

Детали: В Киеве на Оболони стаффордширский терьер держит в страхе жителей близлежащих домов. Пес годами бросается на людей и других собак.

Девушка, которая живет в одном подъезде с владельцем агрессивной собаки Евгением, рассказала, что около двух недель назад ей тоже досталось. Евгений хотел натравить своего пса на ее мопса, а пострадала она. Терьер бросился на девушку, она упала на асфальт, изранила ноги и руки, повредила палец, на ногу не могла неделю наступать, сообщает ТСН.

По словам девушки, подобных инцидентов было немало, но после последнего она написала заявление в полицию, потому что владелец постоянно выходит на прогулку с собакой в состоянии алкогольного опьянения, а еще — бросается на людей.

Среди пострадавших и хаски Буся из соседнего дома. Владелица собаки рассказала, что три года назад стаффордширский терьер вцепился в шею хаски и сделал ему очень большую дыру. Пострадавшему псу зашивали рану у ветеринара. Тогда владельцы хаски написали заявление в полицию, но дальше история не пошла. А Евгений пытался еще и по-своему наказать пострадавших. С тех пор хаски выводят во двор, но стараются не пересекаться с Евгением и его псом.

Чувствуя безнаказанность, владелец стаффордширского терьера продолжает держать в страхе весь микрорайон. Несколько дней назад собака бросилась на шею прохожего.

Кинологи говорят, что стафф — это та порода собак, которую нужно воспитывать с детства.

«Эти собаки очень легко возбуждаются и очень долго успокаиваются. Если вы завели эту собаку, вы с ней должны заниматься курсом дрессировки, послушанием, на таком уровне, чтобы собака, услышав от вас команду, могла успокоиться, затормозить», — объяснил инструктор по прикладным видам дрессировки Василий Войнич.

В полиции сообщили, что на владельца терьера Евгения неоднократно составлялись административные протоколы за несоблюдение правил содержания собак и кошек.

Несколько дней назад хозяин этого же пса натравил своего питомца на женщину с собакой.

В сети считают, что хозяина собаки нужно ощутимо наказать, чтобы в следующий раз выводил своего питомца в наморднике. 

В тему: В июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В январе 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.

Тэги: Киев, общество, происшествие, собака, пес, Оболонь

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